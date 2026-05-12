Sàmper veu la digitalització com una "palanca clau" per reforçar la competitivitat del món rural

Defensa que les empreses arrelin i innovin fora els grans nuclis urbans
BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha definit la digitalització com una "palanca clau" i una transformació essencial per generar oportunitats, reforçar la competitivitat i avançar en cohesió territorial, sobretot en el món rural.
"Treballem amb l'objectiu clar d'impulsar el sector digital per reforçar el lideratge econòmic del país i alhora garantir una societat digital més inclusiva, sostenible i equitativa", ha dit aquest dimarts davant la comissió de seguiment del Desplegament de les Actuacions de l'Agenda Rural a Catalunya del Parlament.
Ha assegurat que la transformació digital només es durà a terme si es disposa de persones preparades per liderar-la, i ha explicat que el Pacte Nacional per al Talent Digital té una mirada territorial, amb l'objectiu de reduir la bretxa digital.
"Calen polítiques que reflecteixin les singularitats i les necessitats dels municipis amb menys població de Catalunya", ha assenyalat, i ha afirmat que per retenir aquest talent i atreure novament el món rural cal garantir les condicions perquè les empreses arrelin, sorgeixin, creixin o innovin fora els grans nuclis urbans.
A més més, ha recordat que el Govern ha aprovat el pla de reforma de l'administració i millora dels serveis públics, que incorpora la simplificació administrativa de diversos tràmits que afecten directament el món rural, "per reduir càrregues administratives i facilitar que les empreses i professionals puguin desenvolupar la seva activitat amb més facilitat, especialment en entorns rurals".
TRANSICIÓ NUCLEAR I TURISME
Sobre el Fons de Transició Nuclear, ha assegurat que actua com un accelerador per pal·liar l'impacte del futur possible tancament dels centres nuclears, però també per fer créixer i modernitzar el teixit productiu dels municipis afectats.
Ha explicat que el 2025 es van donar ajuts d'aquest fons de més de 52 milions d'euros a 183 empreses per impulsar el desenvolupament de la zona afectada pel tancament de les centrals d'Ascó i Vandellòs (Tarragona) i, gràcies als ajuts, de manera agregada, les empreses beneficiàries invertiran més de 143 milions en projectes industrials, amb la previsió de crear 130 llocs de feina.
En aquest sentit, ha explicat que el Govern ha impulsat una nova línia de subvencions destinada a treballadors autònoms dels municipis beneficiaris del Fons de Transició Nuclear, amb una dotació de 3 milions d'euros i l'objectiu de facilitar l'inici de noves iniciatives econòmiques al territori i contribuir a la diversificació del teixit productiu.
Quant al turisme, Sàmper ha dit que també s'ha d'entendre com una palanca de dinamització del món rural i ha assenyalat la importància d'impulsar un model orientat "a la desestacionalització i desconcentració de l'activitat per millorar les oportunitats al territori i reduir la pressió a determinades zones".
A pocs dies de la visita del Papa a Barcelona, ha assegurat que és important fer arribar els turistes al santuari de la Mare de Déu de Montserrat, obra de Josep Maria Jujol, i als monestirs de la Ruta del Cister, per exemple.
OCUPACIÓ
A més a més, Sàmper ha destacat que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) aposta per promoure l'ocupació en el sector agrari com un sector cabdal per a l'economia i la sostenibilitat de les zones rurals i ha posat èmfasi en la contractació dins la campanya agrària de Lleida.
"La intensificació i concentració de contractes en període de campanya requereix una dedicació addicional de recursos en totes les activitats vinculades amb l'ocupació", ha dit, després de destacar que aquesta situació fa imprescindible la col·laboració amb els agents del sector per millorar la gestió dels fluxos migratoris i garantir una presència ordenada dels temporers en les diferents campanyes.
GRUPS PARLAMENTARIS
El diputat de Junts per Catalunya, Ignasi Prat, ha afirmat que encara hi ha zones rurals amb problemes de cobertura mòbil i connectivitat i ha defensat que sense connectivitat no existeix competitivitat, teletreball, captació de talent ni nova activitat econòmica: "La sensació en el món rural és que el Govern fa grans discursos sobre cohesió territorial, però continua governant amb mirada metropolitana".
Per part d'ERC, la diputada Montse Vergés ha demanat una informació més holística, perquè quan algú vulgui saber com està funcionant el desplegament de l'agenda rural, no hagi d'anar al web d'Empresa i Treball, "sinó que tot això es pugui recollir d'alguna manera per fer una valoració lligada amb temes d'habitatge, amb temes de mobilitat, etc".
El diputat del PP, Alberto Villagrasa, ha assenyalat que ser autònom a Espanya "és un esport de risc" i ha incidit en l'excés de tràmits burocràtics de l'autònom, sobretot en el món rural.
Rafael Villafranca, de Vox, ha preguntat per mesures concretes respecte a la lluita contra la bretxa digital, "tenint en compte que l'home del camp és una persona que té una tendència innata contra aquest encapsulament".
El diputat del PSC, Manel Ezquerra, ha assenyalat la importància d'un turisme descentralitzat, ja que el turisme interior demana iniciatives i campanyes per fomentar aquestes zones: "També s'han vist afectats per la implantació de la taxa turística, ja que els resta competitivitat, per exemple, davant la frontera amb Aragó, on no tenen aquesta taxa".