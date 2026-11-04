Sàmper treballa amb Seat perquè el 2030 hi hagi "molts més projectes" d'electrificació

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat que el Govern treballa amb Seat perquè d'aquí al 2030 "hi hagi molts més projectes que puguin permetre que aquesta política decidida de l'empresa per l'electrificació tiri endavant i, per tant, no es perdi ni un lloc de feina".
En resposta a una pregunta del portaveu adjunt d'ERC, Jordi Albert, en la sessió de control al Govern al Parlament aquest dimecres, el conseller ha apel·lat a la "confidencialitat" de les negociacions amb Seat, i ha sostingut que el Govern fa reunions de manera transversal.
"Ens preocupa moltíssim que en un futur es puguin reduir els llocs de feina", ha reconegut el conseller, que ha explicat que compten amb la visió del comitè d'empresa de Seat, i ha insistit que l'electrificació és imprescindible per preservar l'activitat econòmica.