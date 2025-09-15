Sàmper reitera el seu rebuig a l'opa de BBVA al Sabadell i a la concentració bancària

Defensa la importància que les entitats mantinguin la seva "identitat i autonomia"
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha reiterat aquest dilluns el seu rebuig a l'opa de BBVA al Sabadell a més de la concentració bancària pel que suposa.
Ho ha dit en una taula sobre desenvolupament i competitivitat empresarial durant la jornada d'Europa Press 'Catalunya cap al futur', amb el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el director general adjunt i director territorial a Catalunya de Banc Sabadell, Xavier Comerma; el director d'Economia Espanyola de CaixaBank, Oriol Aspachs, i la 'chief corporate affairs, brand and sustainability officer' de Vueling, Sandra Hors, moderada pel delegat d'Europa Press de Catalunya Jordi Fernández.
"Mentre el propi Banc Sabadell no consideri que cal ser absorbit per una altra entitat, i és obvi que han demostrat que no és la seva intenció, el Govern, i de manera especial un servidor, estarà sempre perquè Banc Sabadell continuï sent Banc Sabadell", ha subratllat.
Segons Sàmper, és important que les entitats bancàries mantinguin la seva "identitat i autonomia, com l'han tinguda sempre", ha afegit.
També ha reivindicat la importància de la col·laboració públic-privada i conceptes com el de la "prosperitat compartida", sent conscients que només és possible si abans es genera riquesa.
INFRAESTRUCTURES
En l'àmbit de les infraestructures, ha defensat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat en al·legar que és un dels elements imprescindibles que pot afavorir el creixement empresarial: "No podem tenir escales per venir de determinats llocs perquè ens fa menys efectius".
Un altre dels àmbits en els quals ha posat l'accent és el del creixement que experimenta el sector de les noves tecnologies, en concretar que ha mogut en l'últim any un total de 40.000 milions d'euros.
Així, a més d'assegurar que el Govern ajudarà i potenciarà tots els sectors, ha recalcat la importància de també apostar pel de les noves tecnologies.
ARANZELS
Sobre els aranzels imposats pel president dels Estats Units, Donald Trump, ha apel·lat el sector empresarial a convertir "l'amenaça en una oportunitat" i a buscar nous mercats com l'asiàtic o el Mercosur.
"El senyor Trump ens ha fet veure que no podem tenir sempre els ous al mateix cistell. Hem de diversificar, cosa que sempre s'ha fet a totes les cases. És preferible que els membres d'una mateixa família treballin en diferents empreses que els cinc en una", ha explicat.