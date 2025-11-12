Sàmper recomana a Sánchez que "escolti les pretensions de Junts i Puigdemont"

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha recomanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que "escolti les pretensions de Junts i del president Puigdemont", després de la ruptura del partit independentista amb l'executiu espanyol.
Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista a 2 Cat, en la qual ha assegurat que el Govern central treballa en la línia d'"intentar refer ponts", i ha alertat que mentre no hi hagi pactes, els populismes aniran creixent, en les seves paraules.
Sobre l'acord del Govern central amb el Govern i ERC per al finançament singular, Sàmper ha dit: "Si hi haurà ordinalitat o no, no ho puc dir perquè no ho sé. Pel que m'arriba, s'està treballant moltíssim, amb una dedicació increïble per part de la consellera (Alícia Romero)".
Ha destacat que des del Govern li traslladen que "les coses van bé" en aquestes negociacions, per la qual cosa espera que hi hagi millores.
El conseller també ha subratllat que les inspeccions en habitatge "no es poden fer més ràpides" perquè requereixen unes garanties jurídiques i ha insistit que quan sigui el moment hi haurà sancions, en les seves paraules.
DIVERSIFICACIÓ
Sobre la política aranzelària dels Estats Units, Sàmper ha destacat que demostra, més que mai, que "cal diversificar, no posar tots els ous al mateix cistell", tot i que apunta que ha afectat menys del que pensava l'economia catalana.
"Hi ha hagut una afectació, evidentment, però no perdem la probabilitat d'arribar per tercer any consecutiu als 1.000 milions d'exportacions. Si no ho aconseguim, ens quedarem a molt poc", ha ressaltat.
També ha defensat les relacions amb empreses israelianes que no són a la llista de l'ONU per "beneficiar-se amb la destrucció de la vida palestina": "No mirem les empreses pel seu origen, sinó per la vulneració de drets fonamentals o humans. Si no són a la llista, parlarem amb qui sigui", ha dit.