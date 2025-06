Sàmper presentarà al juny les primeres dades de l'estudi de capacitat turística de Catalunya

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciat aquest dimecres durant una interpel·lació dels Comuns al Parlament la intenció de presentar al juny les primeres dades de l'estudi de capacitat turística de Catalunya.

"El primer pas serà l'estudi de la càrrega turística o, com nosaltres en diem, l'estudi del límit raonable. Ja li avanço que hi haurà un primer lliurament al juny de diverses dades, a l'octubre més, i a final d'any ja podrem tenir tota la informació d'aquest estudi", ha afirmat.

La presentació de l'estudi era un dels punts de l'acord d'investidura de Salvador Illa entre el PSC i els Comuns, que contemplava l'elaboració d'un estudi de la capacitat de càrrega turística de Catalunya, "especialment de les àrees d'alta densitat".

El diputat dels Comuns Lluís Mijoler li ha demanat que l'estudi serveixi per impulsar un canvi estructural, i sigui, en les seves paraules, només un exercici tecnocràtic: "No ens podem limitar a constatar coses que ja sabem, que hi ha territoris col·lapsats i veïns expulsats. El que cal és actuar".

Per Sàmper, ha de ser una eina útil per a la futura llei de turisme de Catalunya, la qual ha assegurat que vol que tingui un ampli consens, i ha avançat que "en els pròxims dies" es reunirà un grup d'experts en turisme de perfil tècnic i independent per assentar les bases de la norma.