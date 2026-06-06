Sàmper es posa a la disposició d'Honda per reactivar la nau incendiada de Santa Perpètua (Barcelona)

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha visitat aquest dissabte la nau d'Honda afectada per l'incendi registrat aquest divendres a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) i s'ha posat a la disposició de la companyia per reconstruir la instal·lació i reactivar el seu funcionament.
Sàmper, que ha realitzat la visita acompanyat del president de Montesa Honda, Xavier Rafecas, i del director de Logística de Honda Logistics, Jesús Gallardo, ha agraït la tasca dels Bombers, que ha qualificat de "excel·lent", i els ha felicitat perquè no hi ha hagut cap incidència personal.
El conseller s'ha posat a la disposició de l'empresa per "reconstruir la nau i el que faci falta per reactivar l'activitat econòmica", després de l'incendi que es va declarar aquest divendres i que els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dissabte.
Per la seva banda, Rafecas ha agraït el suport del conseller i del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha explicat que ha contactat amb l'empresa "des del primer moment", així com la tasca dels Bombers.
SENSE DANYS PERSONALS
"Dins de la desgràcia, estem contents que no hi hagi hagut danys personals, tot el personal va poder sortir, els plans d'evacuació van funcionar de manera correcta", ha dit el president de l'empresa, qui ha afegit que, a partir d'ara, valoraran tots els danys materials i la forma de tirar endavant.
Ha assegurat que han rebut molts missatges de suport "de molta gent, tant de clients com de proveïdors, com d'entitats", a els qui també ha donat les gràcies.