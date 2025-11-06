Sàmper manté converses perquè l'automobilística xinesa BYD s'instal·li a Catalunya

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicat que manté reunions amb representants de l'automobilística xinesa BYD perquè instal·li una planta de producció a Catalunya, tot i que ha dit que "ja es veurà" si s'arribarà a un acord, en una entrevista a TV3 aquest dijous, recollida per Europa Press.
"M'he reunit amb ells com amb molts altres empresaris que volen venir a Catalunya", ha dit, i ha evitat respondre a la pregunta de si aquesta planta s'instal·larà a la província de Tarragona.
Sàmper ha celebrat que "Catalunya és atractiva" per a les inversions estrangeres i que, textualment, hi ha moltes empreses que volen venir a Catalunya.
Preguntat per l'inici de la producció de Chery a la planta que comparteix amb Ebro a la Zona Franca de Barcelona, Sàmper ha explicat que és "qüestió de mesos" i que depèn d'una sèrie de tràmits urbanístics i administratius que s'han de resoldre.
Ha assenyalat que "creu que sí" que aquesta producció podrà començar durant el primer trimestre del 2026, mentre que el centre d'R+D de Cornellà de Llobregat (Barcelona) començarà a funcionar abans d'acabar l'any.