Sàmper, sobre que Madrid superi Catalunya en ocupació: "No distorsiona el nostre creixement"

Demana "més empreses, més grans, solvents i amb més beneficis" el 2026
BARCELONA, 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha restat importància al fet que la Comunitat de Madrid hagi superat Catalunya el desembre del 2025 en nombre d'afiliats a la Seguretat Social (3,88 milions respecte a 3,87 milions): "No distorsiona el nostre creixement".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns després de publicar-se les dades d'atur del mes de desembre del 2025, acompanyat del secretari de Treball, Paco Ramos, i de la responsable de l'Observatori de Treball i Model Productiu, Manuela Redondo.
Catalunya, per primera vegada superada per la Comunitat de Madrid en nombre d'afiliats a la Seguretat Social, va tancar el 2025 amb 83.912 més que el 2024 i amb més de 3,87 milions de treballadors en actiu (7.600 menys que Madrid) i 323.236 desocupats.
"Des del 2019, Catalunya ha tingut un creixement sostingut que continua tenint i que hi hagi altres comunitats autònomes que tinguin un creixement superior a nosaltres no distorsiona el nostre creixement", ha subratllat Sàmper.
Ha explicat que Madrid "té un efecte de capitalitat molt important" que es fa patent en el sector de l'administració pública, i també en el transport i emmagatzematge, i ha insistit que la voluntat del Govern és mantenir o millorar el creixement de l'any passat aquest 2026.
OBJECTIUS PER AL 2026
De la seva llista d'objectius per al 2026, Sàmper ha destacat que hi hagi "més empreses, més grans, més solvents i amb més beneficis" a Catalunya, i ha posat l'accent en que aquests beneficis han d'arribar als treballadors per fer realitat la prosperitat compartida.
"Això ho farem de la mà dels agents socials, el factor de la concertació social, i amb la defensa del treball de qualitat i estable", ha apuntat.
LLOCS DE FEINA DE MÉS QUALITAT
El conseller ha afegit que un altre objectiu a curt i mitjà termini és "anar reduint les feines de poca qualitat o valor afegit per unes de més qualitat".
En aquest sentit, ha recordat que Catalunya presidirà l'Aliança de Regions Europees de Semiconductors (ESRA) el 2026, any en el qual també acollirà el congrés més gran de la indústria espanyola de semiconductors, el Chipnation.
"Volem incrementar la nostra posició en matèria de semiconductors a tot Europa i això generarà llocs de feina d'alta qualitat, alguns vinculats a la intel·ligència artificial", ha afirmat.
XIFRES D'ATUR AL DESEMBRE
Preguntat sobre per què en els últims anys l'atur ha augmentat a Catalunya en el mes de desembre (respecte al mes anterior), Paco Ramos ha respost que aquesta tendència "no sembla anticipar situacions negatives per a l'any entrant ni per als següents".
"Tenim una estructura productiva i ocupacional que provoca que en hoteleria i restauració finalitzin contractes al desembre i això fa que creixi l'atur al desembre", ha argumentat.
Per la seva banda, Manuela Redondo ha subratllat els descensos interanuals de l'atur al desembre a Catalunya: un 6,35% a Girona, un 4,13% a Lleida, un 3,97 a Tarragona i un 3,12% a Barcelona.