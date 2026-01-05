Sàmper, sobre que Madrid superi Catalunya en ocupació: "No distorsiona el nostre creixement"

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha restat importància al fet que la Comunitat de Madrid hagi superat Catalunya el desembre del 2025 en nombre d'afiliats a la Seguretat Social (3,88 milions respecte a 3,87 milions): "No distorsiona el nostre creixement".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns després de publicar-se les dades d'atur del mes de desembre del 2025, acompanyat del secretari de Treball, Paco Ramos, i de la responsable de l'Observatori de Treball i Model Productiu, Manuela Redondo.
Catalunya, per primera vegada superada per la Comunitat de Madrid en nombre d'afiliats a la Seguretat Social, va tancar el 2025 amb 83.912 afiliats més que el 2024 i amb més de 3,87 milions de treballadors en actiu (7.600 menys que Madrid) i 323.236 desocupats.