Sàmper, sobre les conseqüències d'uns aranzels de Trump: "Ens en sortirem"

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, s'ha mostrat confiat que Catalunya se'n sortirà si el president nord-americà, Donald Trump, imposa aranzels als productes europeus: "Tinc molt clar que nosaltres sabrem tirar endavant".

Durant la seva intervenció en la presentació de la quarta edició de l'Observatori de riscos per a les empreses a Espanya, elaborat per l'Institut Cerdà, una entitat que ha assegurat que serveix "de brúixola" per al Govern.

L'informe ha enumerat 15 riscos sintètics, entre els quals ha destacat l'adaptació al canvi climàtic, el "desordre informatiu" i l'augment de la complexitat de la ciberseguretat.

"Davant els riscos que vosaltres heu detectat, us ajudarem a impulsar, perquè siguin menys riscos", s'ha compromès el conseller en nom del Govern, i ha posat en valor la tasca d'adaptació de les empreses.

RISCOS

En l'anàlisi de riscos per a les empreses, Sàmper també ha fet referència a l'adopció de noves tecnologies, el creixement demogràfic, les futures jubilacions, els canvis en el mercat laboral i l'accés a l'habitatge.

Així mateix, ha dit que estan "a sobre" de la transició hídrica i, en matèria d'intel·ligència artificial (IA), ha opinat que ha vingut per quedar-se i que les empreses l'han d'adoptar, però ha insistit que el seu ús ha de respectar valors ètics.