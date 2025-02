Sàmper lamenta la "informació tardana" del tancament de Vidrieria Rovira

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha lamentat aquest dijous que tant els treballadors com la Conselleria van tenir "mala informació, poca informació o informació tardana" sobre la voluntat de l'empresa de fabricació d'ampolles de vidre Vidrieria Rovira de tancar la planta de la companyia al polígon de la Zona Franca de Barcelona que afectarà 168 treballadors.

"Insisteixo, van tenir mala informació, poca informació, o informació tardana els treballadors, i molt més tardana la va tenir el Departament d'Empresa i Treball", ha dit en resposta a una interpel·lació d'ERC sobre el mercat laboral en el ple del Parlament.

Ha afirmat que amb la legislació actual no s'hi pot fer gaire des de la Generalitat perquè ja no es requereix l'autorització prèvia de l'autoritat laboral, i ha apostat per reindustrialitzar: "Nosaltres treballarem per fer possible que l'empresa se la quedi una altra persona, i que els treballadors no perdin la feina. I, en qualsevol cas, si el tema no pogués tirar endavant des de la perspectiva de la reindustrialització, vostè també sap que aquests 168 treballadors no es quedaran sense el suport del Departament".