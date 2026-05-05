Publicat 05/05/2026 11:44

Sàmper expressa el suport del Govern al sector químic davant un escenari "delicat" mundial

El conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, amb el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el president de Foment, Josep Sánchez Llibre
EUROPA PRESS

Sánchez Llibre valora que la Generalitat sigui 'business friendly'

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defensat la importància del sector químic en el procés de reindustrialització de Catalunya i d'Europa i ha destacat el suport del Govern per impulsar la transformació i reconfiguració del sector en moments "delicats i complicats".

Ho ha explicat aquest dimarts a Barcelona durant la presentació d'Expoquimia 2026, el saló del sector químic que se celebra del 2 al 5 de juny a la capital catalana, en la qual ha participat juntament amb el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.

"Sabem la dificultat que travessa el sector i ajudarem a reconfigurar-vos i transformar-vos", ha reiterat Sàmper, que s'ha referit directament a reptes com la robotització i l'automatització dels processos, a més de la intel·ligència artificial, que transforma constantment el mercat laboral.

Sàmper ha al·ludit a la rellevància del sector químic i la química que, ha dit, "permeten a molts altres sectors industrials tirar endavant", i acumula 2.000 empreses, 61.000 llocs de feina i 21.500 milions d'euros de facturació.

PACTE INDUSTRIAL

El conseller també s'ha referit a la importància del sector per avançar en el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 aprovat pel Govern i que "dibuixa un escenari de com volem que sigui la nostra indústria", però que no es podrà dur a terme si el sector químic no gaudeix de bona salut, ha dit.

Respecte a Catalunya, Sàmper ha celebrat que el territori hagi captat més de la meitat dels fons del Perte per a la descarbonització industrial del Govern d'Espanya, i més del doble que la següent comunitat autònoma més beneficiada, Castella i Lleó.

PAPER DELS EMPRESARIS

El president de Foment, per la seva banda, ha defensat la importància de les empreses en la generació de riquesa i cohesió social a Catalunya, i ha explicat que el Govern de la Generalitat "sempre ha manifestat que és un govern 'business friendly'", tot i que no sempre pugui implementar el seu programa electoral atesa la configuració parlamentària.

"No hem de deixar de reivindicar el paper dels empresaris i dels emprenedors. Som un factor fonamental i som un dels pilars fonamentals de la democràcia. Generem riquesa, generem cohesió i també volem que els nostres plantejaments i propòsits siguin representats pel Govern", ha dit.

SERRALLONGA

Respecte a la pròxima edició d'Expoquimia, Sánchez Llibre ha agraït a Fira de Barcelona el "servei" a alguns sectors de la indústria catalana com l'alimentari o el químic, i l'impuls per millorar-ne la productivitat i internacionalització.

Per la seva banda, Serrallonga ha reivindicat el paper de les fires especialitzades com Expoquimia com a "motors de creixement i de creació de valor" creades amb i per als sectors econòmics.

"Europa està davant un repte d'autonomia estratègica i aquest passa per la indústria", ha reiterat el director general de l'entitat firal, un procés de reindustrialització en el qual també ha defensat el pes del sector de la química.

