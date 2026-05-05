Sàmper expressa el suport del Govern al sector químic davant un escenari "delicat" mundial

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defensat la importància del sector químic en el procés de reindustrialització de Catalunya i d'Europa i ha destacat el suport del Govern per impulsar la transformació i reconfiguració del sector en moments "delicats i complicats".
Ho ha explicat aquest dimarts a Barcelona durant la presentació d'Expoquimia 2026, el saló del sector químic que se celebra del 2 al 5 de juny a la capital catalana, en la qual ha participat juntament amb el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
"Sabem la dificultat que travessa el sector i ajudarem a reconfigurar-vos i transformar-vos", ha reiterat Sàmper, que s'ha referit directament a reptes com la robotització i l'automatització dels processos, a més de la intel·ligència artificial, que transforma constantment el mercat laboral.