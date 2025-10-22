Sàmper encapçala una missió institucional a Mèxic per fomentar les relacions comercials

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, encapçala una missió institucional a Mèxic que té l'objectiu de fomentar les relacions comercials en sectors com l'automoció o el tecnològic, informa el Departament en un comunicat aquest dimecres.
El viatge comença aquest dimecres i acabarà dilluns vinent, i la delegació es reunirà amb una quinzena d'empreses i amb el Club Català de Negocis de Mèxic, una entitat privada d'empresaris amb vincles amb Catalunya.
Aquesta associació compta amb més de 80 socis membres de companyies mexicanes, catalanes amb negocis a Mèxic o multinacionals establertes al país.
Sàmper també es reunirà amb directius de l'Associación Industrial Nacional de Autopartes (INA), que representa més de 700 plantes manufactureres de components d'automoció al país.
Finalment, té previst trobar-se amb representants d'empreses tecnològiques mexicanes interessades a invertir a Catalunya.