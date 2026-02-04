Sàmper diu que la "indústria està patint" per la crisi ferroviària i preveu ajuts

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat que la "indústria està patint" per la crisi ferroviària, i ha explicat que el Govern treballa amb el Ministeri d'Indústria i Turisme per trobar solucions perquè les empreses no en pateixin les conseqüències.
Ho ha dit aquest dimecres en la inauguració de la Cimera Industrial de Catalunya 2030 juntament amb el president de Pimec, Antoni Cañete, i que ha obert el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro.
Ha posat d'exemple que a l'estació de Portbou (Girona) hi ha 24.000 tones de bovines d'acer d'importació bloquejades i que s'hi sumaran 9.000 tones més que estan en trànsit.
Sàmper ha explicat que es reunirà en les pròximes hores amb els ports de Barcelona i Tarragona, i també amb les empreses Seat, Celsa i Ineos, i entitats com Fedequim i AEQT per "calibrar l'impacte real" de la crisi en les companyies i sectors econòmics.
Ha dit que aquestes reunions serviran per conèixer les dades reals de l'impacte per després treballar amb el Govern central per "trobar formes perquè aquestes empreses siguin rescabalades de les quantitats perdudes".