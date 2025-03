Sàmper diu que Europa, Espanya i Catalunya "han de tenir la capacitat" de ser sobirans

Hernando (Govern central) celebra "l'esperit de col·laboració" del MWC

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat que Europa, Espanya i Catalunya "han de tenir la capacitat de trobar la sobirania, que avui dia no és necessària, és imprescindible".

Ho ha dit aquest diumenge al Mobile Lunch, organitzat per la Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, com a prèvia del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre dilluns i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

També han participat el secretari d'Estat Antonio Hernando; el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, i el ceo de MWCapital, Francesc Fajula.

Sàmper ha dit que en el moment geopolític actual "no es tenen punts de referència" i cal ser autònoms i solidaris, cosa que ha dit que representa la MWCapital.

Ha afegit que el MWC és un "èxit col·lectiu" de Barcelona, a més d'un èxit de Fira de Barcelona, i ha posat en valor l'ecosistema tecnològic, el talent, el posicionament internacional i les infraestructures digitals de Barcelona i Catalunya.

HERNANDO I VALLS

Hernando ha posat en valor "l'esperit de col·laboració" entre les institucions i entre el sector públic i el privat que hi ha al MWC.

Ha explicat que actualment hi ha "un gir copernicà" en la societat liderat per la transició verda i la transformació digital, que, ha dit, impliquen una infinitat de reptes i oportunitats.

Per la seva banda, Valls ha assegurat que a Barcelona hi ha una "certa excitació" amb la celebració del MWC i que la ciutat, textualment, ha aconseguit una cosa fonamental: crear un sistema únic d'innovació i tecnologia.

Ha apuntat que el MWC genera les condicions "necessàries" perquè les empreses parlin entre elles i les persones també ho facin.

MWCAPITAL

Fajula, finalment, ha subratllat que el MWC és un congrés de tecnologia, no del sector dels mòbils i ha recordat que el 50% dels assistents no estan lligats a aquest sector.

Ha apuntat que la MWCapital presentarà al saló "innovacions i tecnologies que faran que la vida de les persones sigui molt millor" i ha posat en valor la celebració de la primera edició del Talent Arena.