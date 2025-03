Sàmper diu que Catalunya "ho té tot" per aconseguir autonomia a nivell digital

Dalmau sobre l'efecte de l'MWC a Catalunya: "Avui sí que el món ens mira"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dilluns que Catalunya, textualment, ho té tot --el talent, relacions internacionals cada vegada millors i una capacitació internacional cada vegada més gran-- per aconseguir autonomia a nivell digital i tecnològic i que, a parer seu, és imprescindible: "Ens ho hem de creure".

Ho ha dit durant la inauguració de l'estand de Catalunya al Mobile World Congress (MWC), que se celebra al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins dijous.

L'acte a l'espai Catalunya, que compta amb 46 companyies i entitats participants, també ha comptat amb la presència del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau.

Sàmper també ha destacat que les infraestructures a Catalunya arriben a un 95% de connectivitat i ha dit que el Govern té, textualment, una voluntat política clara que això ha de ser el camí a seguir.

Ha assegurat que en l'últim any el món tecnològic a Catalunya ha crescut aportant 3.000 nous llocs de feina cada mes, representant un 10% del PIB: "Creix a més velocitat que qualsevol dels altres actors que tenim en la nostra economia".

També ha destacat el potencial d'aquest sector, que compta amb 160 hubs tecnològics i 2.985 start-ups, i ha afirmat que el compromís del Govern és que el 2030 siguin 3.000 start-ups, a més de valorar que l'ocupació tecnològica és "de més qualitat".

ALBERT DALMAU

Durant l'acte, Dalmau ha assegurat que l'MWC i la inauguració del pavelló de Catalunya són una alegria per al Govern en un moment en el qual, a parer seu, Barcelona és l'epicentre en matèria digital i tecnològica: "Avui sí que el món ens mira".

Ha destacat que avui emprenedors, inversors i grans companyies visiten Barcelona per "expressar-se, innovar i fer negocis", i ha dit que és així com el Govern vol projectar Catalunya al món.

El conseller ha expressat que "venen temps difícils" però que Catalunya, en les seves paraules, ho té tot perquè li vagi bé, i ha destacat que el petroli, en les seves paraules, de Catalunya està fundat sobre dos pilars, el talent i la digitalització, i que cal crear i atreure talent tecnològic.

Per això, ha parlat de la importància d'acompanyar emprenedors que decideixen innovar a Catalunya, a més de prioritzar la transferència de coneixement entre centres de recerca i empreses i ajudar les empreses a adoptar noves tecnologies: "No hi haurà disrupció de la IA si no acompanyem la petita i mitjana empresa a utilitzar-la".

Les xifres de creixement del PIB se situen en un 3,6% i indiquen que l'economia creix, segons Dalmau, per la qual cosa ha assegurat que l'objectiu del Govern és "repartir aquests beneficis en el conjunt de la societat" perquè ningú no quedi enrere, i ha afirmat que aposten per una Catalunya digital, amb fibra òptica i 100% connectada.