Sàmper destaca la producció de proximitat en la inauguració de la 080 Barcelona Fashion

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha posat en valor la producció de proximitat, la sostenibilitat i l'economia circular en la inauguració de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que se celebrarà fins al 17 d'octubre al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona.
Ha explicat que en produir a Catalunya "s'aposta per llocs de feina de qualitat i per una cadena de valor més robusta i resilient", a més d'optar per una moda que, a parer seu, redueix l'impacte ambiental, informen la Generalitat i l'organització de l'esdeveniment en un comunicat aquest dimarts.
"La 080 Barcelona Fashion és una cita clau per reforçar el posicionament de Barcelona i de Catalunya com un referent de disseny i creativitat, a més de la indústria de la moda al sud d'Europa", ha subratllat el conseller.
Durant aquests quatre dies, l'esdeveniment acollirà un total de 25 desfilades amb la participació de 24 dissenyadors i marques, als quals s'afegeix la quarta edició del projecte de moda circular i sostenible 080 Reborn.
A Catalunya, el sector de la moda dona feina a més de 80.000 persones, tant en l'àmbit de la indústria com del comerç, i les 800 principals empreses catalanes del sector tenen una facturació conjunta de 14.500 milions d'euros a escala mundial, segons dades de la Generalitat.