Sàmper destaca l'"oportunitat" per internacionalitzar empreses després de l'acord amb el Mercosur

VALÈNCIA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacat l'"oportunitat" que s'obre per a la internacionalització de les empreses catalanes després de l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa abans de participar en el Consell Interterritorial d'Internacionalització que se celebra aquest dimecres a València.
Ha subratllat que l'acord obre un mercat de 700 milions de persones que sumen "gairebé un 25% del producte interior brut (PIB) mundial" i que obre una altra línia de negociació comercial molt bona, en les seves paraules.
Sàmper ha explicat que aquests mercats s'afegeixen als que cal que les empreses catalanes obrin a Àsia perquè tinguin més bona capacitat de resposta en cas que l'economia entri en crisi.
"L'economia catalana i espanyola ara funciona molt bé, però l'economia és cíclica i potser d'aquí a 3, 4 o 5 anys no va tan bé", ha dit, després d'afegir que obrir filials en altres mercats permet que les empreses catalanes, textualment, puguin solucionar els problemes que puguin tenir aquí.