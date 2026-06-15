Sàmper destaca la importància d'anticipar-se en matèria de prevenció de riscos laborals

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacat la importància d'anticipar-se en matèria de prevenció de riscos laborals i ha recordat la mort d'una treballadora del servei de neteja viària de Barcelona l'estiu passat, enmig d'una onada de calor.
"Va morir potser perquè no havíem previst tampoc des de les administracions que en aquells moments, en aquells pics de calor, una cosa tan senzilla com una gorra et pot salvar la vida", ha dit durant la seva intervenció en el XV Congrés de Prevenció de Riscos Laborals a Iberoamèrica (Prevencia) 2026 a Barcelona.
Sàmper ha afirmat que l'efecte del canvi climàtic afecta de manera indiscutible a tothom en més o menys mesura, però de manera molt especial el mercat laboral, ja que per exemple un jardiner "no pot treballar, ni ha de treballar" enmig d'un pic de calor amb 38 o 40 graus.
Per això la Conselleria d'Empresa i Treball ha impulsat un protocol d'actuació que pretén reduir aquests riscos que cada vegada més afecten els treballadors: "Que els nostres treballadors puguin treballar en unes condicions dignes és una obligació de qualsevol administració".
"Estem desenvolupant instruments per intentar reduir al màxim les incidències que efectivament tenen des del canvi climàtic fins a, per exemple, la perillositat en la construcció", ha afegit.
CONDICIONS LABORALS
D'aquesta manera, considera que l'administració pública ha de situar com un objectiu fonamental el fet de trobar aquests elements de prevenció de riscos que facin que els treballadors treballin "dignament i sense posar en risc la seva vida".
Ha assegurat que el sector productiu ha de donar tanta importància a l'empresa, que genera l'activitat, com a qui la produeix amb les seves mans: "Tan important és ser capaços de trobar camins per trobar increments de la nostra productivitat, per trobar nous sectors amb els quals generar riquesa i prosperitat, com per descomptat tenir unes bones condicions del nostre mercat laboral".
També ha dit que Catalunya s'ha de sentir orgullosa del diàleg social, perquè de vegades funciona bé o molt bé i sempre s'arriba a una conclusió, tot i que "això no vol dir que entre el món de la patronal i el món dels sindicats no hi hagi discussions, que de vegades s'eternitzen un cert temps".