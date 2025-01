Sàmper destaca la importància de la col·laboració entre empreses, món local i R+D

BARCELONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacat la importància de la col·laboració entre empreses, món local i R+D per afavorir "la competitivitat" empresarial.

Ho ha dit aquest divendres en la presentació del projecte Fred-Hub, una iniciativa innovadora impulsada per l'empresa AKO, amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Barcelona) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El projecte "busca transformar i millorar la competitivitat del sector a través de la innovació tecnològica i la sostenibilitat".

L'objectiu principal és la recerca aplicada i la digitalització de la cadena del fred, com a elements "per garantir la sostenibilitat i l'eficiència" en sectors com l'alimentació, la farmacèutica i la logística.

A més a més, vol generar noves oportunitats de negoci, crear llocs de feina qualificats i formar la pròxima generació de professionals del sector, a més d'afavorir la reducció de l'impacte ambiental de la cadena de fred.