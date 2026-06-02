Sàmper destaca que la caiguda de l'atur a Espanya aquest mes de maig "es lidera" des de Catalunya

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, s'ha congratulat aquest dimarts de les xifres d'ocupació d'aquest mes de maig publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, les quals defineix com positives per a Catalunya i de les quals destaca la caiguda de l'atur i el que considera un rècord d'ocupació a tot Espanya que "es lidera" des de Catalunya.
Sámper ha apuntat que una xifra de reducció de l'atur tan baixa al maig (307.627 persones) no es produïa des del 2008 i ha comparat l'augment d'ocupació de Catalunya (situat en els 3.971.167 persones) amb l'inferior de la Comunitat de Madrid, ha dit en un missatge en vídeo publicat pel Govern.
El conseller també remarca que la reducció de l'atur es produeix "a tots els territoris, en tots els sectors i per igual entre homes i dones" i veu una certa tendència entre els joves de menys de 25 anys.
Sobre la cohort de joves de menys de 25 anys, ha ressaltat que és "molt positiu" que es pugui donar feina als joves catalans.
"Des de la Generalitat, continuarem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya", ha resolt.