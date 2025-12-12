Sàmper desmenteix "amb contundència" que l'F1 sigui en anys alterns al Circuit de Barcelona

MIQUEL ROVIRA PAXAU - Arxiu
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha desmentit "amb contundència" les informacions que apuntaven que la Fórmula 1 se celebraria en anys alterns al Circuit de Barcelona-Catalunya.
Ho ha dit aquest divendres en la roda de premsa de balanç del 2025 de Fira de Barcelona, juntament amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el director general, Constantí Serrallonga.
Sàmper ha dit que "no és veritat" que s'hagi arribat a aquest acord i ha demanat paciència per tenir informació sobre les negociacions amb el gestor de la competició, que ha dit que estan avançades.
"Si una cosa ha quedat clara en les negociacions amb el promotor de la Fórmula 1 és que o seran discretes o no seran", ha afegit el conseller.
Segons les informacions que ha desmentit Sàmper, el Circuit de Barcelona-Catalunya acolliria la competició en anys alterns amb el circuit belga de Spa-Francorchamps entre 2026 i 2031.