Sàmper demana "internacionalitzar" l'economia catalana davant de les conseqüències del conflicte a Iran

Crida a diversificar i "fer dels riscos una autèntica oportunitat"
BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha demanat "internacionalitzar" l'economia catalana davant dels efectes que, afirma, pot tenir el conflicte a Orient Mitjà després de l'atac a Iran per part d'Estats Units i Israel.
Així s'ha expressat aquest dissabte en una entrevista concedida a '3CatInfo' recollida per Europa Press, on ha dit que s'ha de buscar de la mà dels empresaris la capacitat no només de vendre i exportar sinó també de produir: "El mercat actual és tan canviant, tan convuls, que hem de ser capaços de vendre cada vegada a més països, diversificar, allò de no posar els ous en la mateixa cistella", ha afirmat.
Així, ha afegit que cada vegada s'han de tenir més mercats i mantenir la mirada oberta a països com Canadà o Austràlia que, apunta, està treballant un acord de lliure comerç amb la UE: "Tot això l'hem de tenir sobre la taula i fer dels riscos una autèntica oportunitat", ha sostingut.
En aquesta línia, ha defensat la importància d'aprovar els Pressupostos per poder dotar a les empreses "dels recursos necessaris per sortejar aquesta situació" i s'ha mostrat convençut que el Govern podrà arribar a un acord amb ERC perquè recolzin els comptes.
DONALD TRUMP
Preguntat per les declaracions del president d'Estats Units, Donald Trump, que va assenyalar com a possibilitat tallar relacions comercials amb Espanya per la posició del Govern davant del conflicte a Iran, Sàmper ha assegurat que dona credibilitat a les afirmacions: "Venint d'ell sí, el que passa és que afortunadament les polítiques comercials no són bilaterals entre els països i Estats Units, sinó entre la UE i EUA".
Sobre el conflicte a Orient Mitjà ha defensat el "compromís amb la pau" del Govern i ha demanat respecte pel dret internacional.
També ha assegurat que la UE ha de "avaluar" el seu model de gobernança de cara a guanyar en sobirania estratègica amb un mercat europeu que, diu, és cada vegada més imprescindible.