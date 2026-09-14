Sàmper demana impulsar el talent per respondre a les necessitats empresarials i reduir l'atur

FÓRUM EMPRESARIAL DEL LLOBREGAT - Arxiu
L'Aeball aposta per una política industrial connectada amb les polítiques de formació
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defensat la necessitat de dotar del talent necessari els treballadors per respondre a les necessitats de les empreses i reduir l'atur.
Ho ha dit durant un acte del Fòrum Empresarial del Llobregat, que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), juntament amb l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós; la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament, Laura García Manota, i el president de l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (Aeball), Santiago Ballesté, informa el fòrum en un comunicat.
Sàmper ha optat així per adequar la formació a les necessitats de les empreses, reforçar la formació professional, facilitar la incorporació al mercat de treball i donar més eines a les empreses perquè puguin retenir i desenvolupar talent.
Ha destacat el "paper modèlic" del teixit empresarial català davant el context econòmic mundial, alhora que ha valorat el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030 aprovat a principis d'aquest any.
SEAT
Ballesté, per la seva banda, s'ha referit al cas Seat i ha recordat que al voltant de la fàbrica s'ha construït un ecosistema industrial, per la qual cosa parlar del futur del grup també és fer-ho de teixit industrial, coneixement, talent i milers de llocs de feina directes i indirectes.
Ha assegurat que a l'Aeball són conscients del procés de transformació en el qual està immers el sector de l'automoció europeu, però ha instat a veure-ho com una oportunitat en comptes d'una amenaça.
Per això ha demanat a Sàmper una política industrial construïda des del diàleg amb les empreses i connectada amb les polítiques de formació, ocupació i talent perquè les empreses comptin amb els perfils professionals "que necessiten avui, però també els que necessitaran demà".