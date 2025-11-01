Sàmper defensa que el Fons de Transició Nuclear contribueix a la "diversificació" de l'economia

TARRAGONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defensat des de Gandesa (Tarragona) que el Fons de Transició Nuclear "contribueix a la implementació de nous projectes empresarials i a la diversificació de l'activitat econòmica".
Ho ha dit aquest dissabte en una nova parada de la campanya del 'Pla de Govern al territori', en el marc de la Festa del Vi de Gandesa, on s'ha situat el vehicle 'info truck' del projecte, informa la Generalitat en un comunicat.
A la Terra Alta, les actuacions prioritàries del Govern són la implantació de nous projectes i la diversificació econòmica a través del Fons de Transició Nuclear, la modernització del regadiu, la rehabilitació d'habitatges, el desplegament de la fibra òptica i la millora de la connectivitat.
Sàmper ha assegurat que aquest és un dels territoris on estan desplegant les noves línies d'ajudes estratègiques "dissenyades a mida per a les necessitats de les zones afectades pel tancament de les centrals nuclears".
Acompanyat del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, Sàmper ha visitat el punt informatiu i ha destacat la voluntat de la campanya: "El Govern vol ser el més transparent i proper possible".