Sàmper crida a les empreses catalanes a diversificar davant del "xantatge" de Trump amb els aranzels

Marca com a objectiu arribar a les 3.000 startups a Catalunya pel 2030
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha instat a les empreses catalanes amb interessos als Estats Units (EUA) a diversificar els seus mercats, davant de l'entrada en vigor aquest dijous de nous aranzels entre els EUA i la Unió Europea (UE) i la impredibilitat del president nord-americà, Donald Trump, a qui acusa d'exercir "xantatge" comercial.
Sàmper preveu que aquests nous aranzels impactin a unes 3.300 empreses catalanes, amb una afectació d'uns 4.000 milions d'euros, una xifra que assegura que "no és menor", encara que recorda que el 85% de les exportacions catalanes es dirigeixen a països amb acords de lliure comerç com el Regne Unit, el Japó, Corea del Sud, el Marroc i Mèxic, ha explicat en una entrevista d'Europa Press.
"El que no pot ser és que anem donant tombs en funció de com una persones s'aixeca un dia o un altre", ha dit en al·lusió a Trump, i ha defensat la necessitat de reduir la dependència del mercat nord-americà i obrir-se a noves destinacions comercials que siguin predictibles i fiables, i ha posat com a exemple l'estratègia d'internacionalització cap a Àsia i altres mercats emergents.
XINA, "FIABLE I PREDICTIBLE"
"La Xina pot agradar més o menys, però des de la perspectiva comercial és fiable i predictible, i té voluntat d'entrar al mercat europeu per diversificar", i ha recordat els viatges institucionals encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa, a la Xina, el Japó, Corea i l'aposta per obrir negociacions amb Singapur, l'Índia i països del Mercosur.
Preguntat per la reacció de l'empresariat català davant dels aranzels, ha elogiat la seva capacitat d'anticipació: "Té una capacitat per adaptar-se de forma ràpida i natural als canvis. Jo diria que si el concepte de resiliència s'hagués inventat aquí, hauria estat per les empreses catalanes", i els ha animat a respondre al context actual de manera àgil, hàbil i ràpida, textualment.
Ha recordat que l'agència Acció ha activat mesures per recolzar a les empreses: des de gener, el programa 'Adapta't als nous Estats Units' ha assessorat a 200 empreses; altres 700 han participat en seminaris formatius sobre gestió duanera, contractes internacionals i novetats aranzelàries; s'han realitzat més de 80 visites personalitzades a empreses per dissenyar plans de contingència, i una trentena ja reben suport des de la xarxa d'Oficines Exteriors d'Acció per diversificar mercats, a més del paquet d'ajudes de 50 milions aprovat aquest juliol pel Govern per diversificar mercats de la tercera línia del Pla Responem.
VIATGE OFICIAL A LA XINA
Sàmper també ha qualificat de "molt positiu" el recent viatge institucional a la Xina encapçalat per Illa i al qual ell també hi va assistir juntament amb el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i ha explicat que la missió va tenir un marcat caràcter econòmic, amb visites a empreses catalanes implantades al país asiàtic i a companyies xineses amb interessos a Catalunya, especialment en l'àmbit de l'automoció.
Ha destacat la visita a Volkswagen, que fabrica a la Xina el model Cupra Tavascan dissenyat a Martorell (Barcelona); a Chery, que impulsarà un centre de R+D a Cornellà de Llobregat (Barcelona); les reunions amb Dynanonics, en línia amb l'aposta del Govern per la descarbonització i el vehicle elèctric, i les visites a Ames i Ficosa, a les quals el conseller veu com a exemples de l'enfortiment de la internacionalització empresarial.
MÉS STARTUPS PEL 2030
Sámper també ha assenyalat que la seva Conselleria es marca com a objectiu arribar a les 3.000 startups a Catalunya pel 2030 --segons dades del 2024, hi ha 2.285--, amb l'objectiu de fomentar la innovació, l'ocupació i el creixement del teixit empresarial, i ha destacat el paper d'aquestes empreses emergents com a motor de transformació econòmica, ja que moltes sorgeixen a partir de projectes acadèmics d'estudiants universitaris que busquen portar les seves idees de l'àmbit teòric al mercat.
Ha afirmat que les startups representen "la capacitat empresarial més disruptiva" i que el seu impuls no ha de limitar-se únicament al talent jove, sinó també obrir-se a persones de més edat amb idees innovadores, i ha subratllat que fomentar el creixement de les startups significa apostar per l'enginy i per noves formes d'entendre l'empresa i el desenvolupament econòmic del país.
PACTE NACIONAL PER A LA INDÚSTRIA
Preguntat pel nou Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), ha dit que es troba en fase d'elaboració i que preveu comparèixer en el Parlament el 25 de setembre per informar dels avanços del document, que comptarà amb aportacions del sector industrial i que ara ha de ser compartit amb els grups parlamentaris i els agents socials i econòmics.
Sámper ha avançat que l'objectiu és que el nou PNI pugui estar llest entre desembre d'aquest any o el gener del 2026, ha celebrat que l'anterior Pacte, impulsat el 2022 per l'exconseller Roger Torrent, s'ha executat per sobre del 100% del previst, i ha dit que el nou document buscarà actualitzar les seves línies estratègiques incorporant àmbits clau com les noves tecnologies, amb un pes creixent en la indústria catalana.