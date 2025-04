Sàmper creu que "no hi ha" alternativa al turisme i demana solucions als qui hi estan en contra

Demana trobar "un equilibri" entre el que necessita el sector i la societat

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat que "no hi ha" una alternativa a l'eliminació del turisme i ha demanat solucions als qui hi estan en contra i tenen discursos turismofòbics.

"No m'agradaria sentir més discursos d'aquestes característiques sense acompanyar d'una capacitat de donar una solució, i és que no n'hi ha", ha dit aquest dimecres a Barcelona en la inauguració del Tourism & Economy Summit.

En la inauguració també hi han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i la consellera delegada de Paradores, Raquel Sánchez.

Segons Sàmper, a tothom li agradaria dir que la seva economia es basa principalment en la tecnologia o en sectors d'alt valor afegit, però ha assegurat que no es pot prescindir del turisme, un sector que va moure 20.000 milions el 2024 a Catalunya.

UN TURISME "COM DÉU MANA"

En vista d'aquesta situació, el conseller ha defensat que s'ha de trobar "un equilibri" entre el que necessita el sector i el que vol la societat, i ha dit que els turistes han de tenir drets, però també obligacions.

"Espanya i Catalunya sempre tindran aquest turisme i, per tant, les administracions tenim l'obligació de fer que sigui com Déu mana, un turisme del segle XXI d'acord amb les nostres necessitats de sostenibilitat", ha dit.