Sàmper creu que l'acord amb Chery redueix la "bretxa" tecnològica entre la Xina i Europa

Considera que els aranzels nord-americans pretenen afeblir el posicionament tecnològic de la Xina

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha afirmat que, amb l'acord d'aquest dimecres entre el Govern i la multinacional xinesa Chery pel qual la companyia posarà en funcionament a partir de la tardor un centre de recerca i desenvolupament (R+D) a Cornellà de Llobregat (Barcelona), la "bretxa" tecnològica entre el país asiàtic i Europa es redueix.

En una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha assegurat que la qualitat tecnològica del mercat xinès està "10 anys per sobre de l'europea i 4 o 5 anys per sobre de l'americana" i que acords com els de la nova planta de Chery a Catalunya han de permetre que la bretxa entre la Xina i Europa sigui, a parer seu, més curta.

Preguntat pel volum d'inversió i la xifra de llocs de feina que oferirà la futura planta, ha afirmat desconèixer-ho, però ha apuntat que "la gran majoria" de les ocupacions seran per a enginyers.

"Catalunya, a nivell empresarial i a nivell de competitivitat, fa molts anys que treballa a la Xina com a mercat potencial i evidentment s'ha demostrat que aquells que ho van pensar fa molts anys tenien raó. Perquè, efectivament, ara tenim molt avantatge respecte a altres regions europees", ha dit.

Ha explicat que Catalunya és, textualment, pionera en el prototipatge i disseny dels semiconductors i que l'objectiu també és començar-los a fabricar: "Es tracta de fer el salt".

ARANZELS NORD-AMERICANS

Sobre els aranzels del 15% interposats pels EUA a Europa, ha assegurat que són "un mal menor" i que no entusiasmen, però que permet a la Generalitat, en les seves paraules, treballar a partir d'ara si més no amb predictibilitat.

Considera que amb els aranzels, l'administració nord-americana, pretén afeblir el posicionament tecnològic de la Xina: "Crec que ells són molt conscients d'on està la Xina tecnològicament i on estan els EUA, i ha estat una fórmula de lligar-los, d'alguna manera, molt en curt".