Sàmper: Catalunya és un "refugi turístic" que es pot beneficiar de la inestabilitat

BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assenyalat aquest dilluns que Catalunya és un "refugi turístic" i que l'oest del món es pot beneficiar de la inestabilitat arran del conflicte a l'Orient Mitjà, i ha destacat la resiliència del teixit empresarial català davant els canvis de la geopolítica mundial.
"Entenc que la gent tindrà dificultats per agafar destinacions que hi ha prop del lloc del conflicte. No només les destinacions, sinó que és una zona de molts vols intermedis: moltes escales que es fan per anar a altres llocs que sí són segurs han de passar per allà. Per tant, el sud d'Europa, i de manera especial el que hi ha més cap a l'oest, com el nostre cas, pot tenir un any molt bo", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha expressat, pel que fa a l'amenaça abocada pel president dels EUA, Donald Trump, de bloqueig total de l'estret d'Ormuz, que "ja està afectant molt" Catalunya, ha destacat els sectors químic i agroalimentari com els més perjudicats i ha detallat l'afectació en el sobrecost de les mercaderies i l'augment de les primes de les assegurances, entre d'altres.
SEGURETAT I DEFENSA
Sobre la creació d'un programa per capacitar fins a 400 empreses catalanes perquè entrin al sector de la seguretat i la defensa, Sàmper ha explicat que Catalunya no té una tradició històrica en aquests sectors, tot i que sí que és "capdavantera i pionera" a nivell europeu en empreses de drons i satèl·lits.
Ha argumentat que la Xina ha obert una gran bretxa tecnològica amb el món i ha defensat l'acostament amb el país asiàtic --amb motiu de la visita del president del Govern central, Pedro Sánchez, a la Xina--, al·legant que "és evident" que el país vol entrar a Europa.
Sàmper ha exemplificat la joint venture entre Chery i Ebro a la planta de la Zona Franca de Barcelona com un model "en el qual ens podríem reflectir" en la relació amb el país asiàtic.
DESCARTA MILITAR AL PSC
Preguntat per si preveu donar-se d'alta com a militant del PSC, ho ha descartat: "El meu valor, si és que n'aporto cap, és la independència que tinc. Això ho he parlat moltes vegades amb el president Salvador Illa i Roca, i tinc la percepció que el fet de tenir aquesta llibertat ideològica i poder-la expressar em fa més ric políticament".
Ha afirmat que el president Illa tampoc no li ha plantejat aquesta proposta.