Sàmper i Crecemos analitzen vies de col·laboració en economia circular i mobilitat sostenible

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, s'ha reunit aquest dilluns amb la directora general de l'associació Crecemos, Mónica de la Cruz, per conèixer els projectes i iniciatives que impulsa aquesta entitat sobre economia circular, la mobilitat sostenible i l'ús de combustibles renovables per descarbonitzar el sector del transport.

En la reunió "s'han abordat diferents vies de col·laboració per potenciar aquests àmbits que el conseller Sàmper ha assenyalat com claus per afrontar els reptes ambientals i energètics del segle XXI", informa el departament en un comunicat.

En la trobada hi han participat el secretari general de la Conselleria, Pol Gibert; el director general d'Indústria, Oriol Alcoba; el director de l'Oficina Pública per a la Transformació de les Indústries de Mobilitat i Automoció (Optima), Tomàs Mejía, i per part de l'associació hi han estat presents l'expert en mobilitat sostenible Héctor Cebrián, i el membre de la Fundación Sesé, que forma part de Crecemos, Ciriaco Hidalgo.