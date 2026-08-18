Sàmper celebra la "solidesa" de l'economia catalana després de créixer les exportacions un 1,3%

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha celebrat aquest dimarts la "solidesa i el dinamisme de l'economia catalana" després de conèixer-se que les exportacions han augmentat un 1,3% a Catalunya a la primera meitat de l'any, ha informat el Govern en un comunicat.
Malgrat l'increment de les vendes a l'exterior, el dèficit comercial ha crescut un 9,1% al primer semestre respecte al mateix període de l'any passat i s'ha més que duplicat (+106%) al mes de juny respecte al mateix mes de 2025 fins als 1.390,5 milions, segons dades avançades per la Secretaria d'Estat de Comerç.
Sàmper ha destacat que les empreses catalanes "han sabut adaptar-se a les volatilitats produïdes per l'auge proteccionista impulsat pels Estats Units, amb un sector exportador que ha obert nous mercats".
L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (Acció) s'ha fixat com a objectiu aconseguir en el període 2026-2030 que 2.000 noves empreses catalanes comencin a exportar.
Un altre objectiu prioritari del Govern és "mantenir el lideratge actual en el volum d'exportacions de l'Estat".