Sàmper celebra una futura fàbrica de càtodes a Sallent (Barcelona): "És una bona notícia"

BARCELONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha celebrat l'acord entre ICL i Shenzen Dynanonic per a una nova fàbrica de càtodes per a bateries elèctriques a Sallent (Barcelona): "És una bona notícia".

"Qualsevol inversió a Catalunya, i més si és d'aquesta magnitud, és molt important, aporta llocs de treball", ha declarat als mitjans aquest divendres en una visita institucional a la comarca barcelonina del Bages.

La planta preveu una inversió inicial de 285 milions d'euros i estarà orientada a produir càtodes de fosfat de ferro i liti (LFP), uns components essencials per a les bateries de ions de liti per a vehicles elèctriques i dispositius electrònics.

Per Sàmper, la producció d'aquests materials és clau per al desenvolupament dels vehicles elèctrics, i ha apostat per "electrificar tots els processos industrials empresarials tan aviat com sigui possible".

Ha assegurat que han acompanyat les converses i els acords entre les dues companyies, i ha avançat que viatjarà a la Xina per conèixer el projecte de Shenzen Dynanonic.