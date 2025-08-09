Sàmper celebra que Catalunya va concentrar al juliol el 40% de les vendes de vehicles electrificats a Espanya

Rebutja que la fiscalitat freni el creixement i afirma que tenir bons serveis públics "genera riquesa"
BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha celebrat el creixement de les vendes de vehicles electrificats a Catalunya, que al juliol va concentrar el 40% de totes les matriculacions d'aquest tipus registrades en el conjunt de l'Estat.
En total, aquest juliol es van vendre 9.066 vehicles electrificats --elèctrics i híbrids endollables-- a Catalunya, la qual cosa suposa un increment de 2.551 unitats respecte al mateix mes del 2024, ha explicat en una entrevista d'Europa Press.
Sàmper ha assegurat estar "francament satisfet" d'aquestes xifres, després que el Govern presentés el febrer d'aquest 2025 el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030 per a la transició cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
PUJA LA QUOTA DE MERCAT
Quan es va presentar aquest pla, la penetració del vehicle electrificat a Catalunya estava en el 13,8% (2024), una xifra per sota de la mitjana europea i dels objectius 'Fit for 55', que marquen una quota de mercat del 40% per al 2030.
"El grau de penetració per a aquest mes de juliol ja està per sobre del 28% i estem a punt d'arribar al 33% que té Portugal", ha destacat el conseller, que veu una relació directa entre el pla del Govern i l'augment de les vendes d'aquesta mena de vehicles.
PUNTS DE CÀRREGA I AJUTS
Sàmper ha afegit que el Govern treballa per duplicar el 2030 els punts de càrrega existents i perquè els ajuts econòmics del pla Moves "arribin a les butxaques dels compradors com més aviat millor", amb l'objectiu de democratitzar la compra d'aquests vehicles.
Ha subratllat la importància dels ajuts perquè les vendes de vehicles electrificats continuïn a l'alça i perquè "el consumidor no sigui el que hagi de sufragar l'increment de preu que té un vehicle elèctric respecte a un de combustió fòssil".
MÉS PRODUCTIVITAT
En relació amb la productivitat de l'economia catalana, ha recordat que Memòria Econòmica de Catalunya de les cambres de comerç de Catalunya, que es va presentar aquest juny, va situar la productivitat real per hora treballada un 2,4% superior a la del 2021; Espanya, un 3,2%.
Ha dit textualment que aquestes dades se sumen a les bones notícies en ocupació: "La productivitat a Catalunya està creixent molt més que a l'Estat i bastant més que en el conjunt d'Europa".
"Tenim una idea, que m'agradaria que amb aquestes dades comencéssim a desvirtuar, que és que som poc productius", i ha destacat que Catalunya és la regió europea que més ha crescut --3,6% el 2024--, per sobre del conjunt d'Espanya (3,2%) i de la mitjana de la Unió Europea (0,9%).
MARC FISCAL
Preguntat per si el marc fiscal català pot frenar el creixement de l'economia, Sàmper ho ha rebutjat: "Tenir bons serveis públics genera riquesa, està acreditat", i afirma que les ciutats que més inversió capten són aquelles que tenen bon transport públic, serveis públics de salut i educatius.
"Una ciutat que pugui tenir una fiscalitat molt favorable, és a dir, en la qual es paguin pocs impostos, normalment no tindrà uns bons serveis. Per tant, això també genera que no hi hagi tan bones inversions", ha conclòs.
L'ESTIGMA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Sàmper ha cridat a revertir l'"estigma" de la formació professional (FP) davant de la formació universitària i a impulsar l'FP dual, i ha defensat textualment que grans països industrials, com Alemanya i França, cuiden l'FP.
Ha assegurat que parteix de la demanda insatisfeta d'ocupacions es podria cobrir amb perfils procedents de l'FP, i ha alertat de manca de relleu generacional en àmbits com el comerç i l'artesania, oficis que assegura "que no es poden perdre".