Sàmper celebra la caiguda de l'atur en tots els sectors productius i demarcacions de Catalunya

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha celebrat la caiguda de l'atur a l'abril a Catalunya, una disminució que es produeix en tots els sectors productius, a les quatre demarcacions i exactament entre homes i dones".
Ho ha dit aquest dimarts en unes declaracions als mitjans, després de la publicació de les dades d'atur del mes d'abril de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en què s'ha registrat una caiguda en 8.949 desocupats respecte al març, fins a situar-se en 314.527 persones.
El conseller també ha destacat que aquest descens es dona, a més, entre les persones de menys de 25 anys, amb una caiguda de l'11% de la taxa d'atur.
Respecte a les afiliacions a la Seguretat Social, que s'han situat en un total de 3.921.134 afiliats a tancament d'abril, amb una alça d'un 0,99% respecte al mes anterior i un 2% en termes interanuals, Sàmper ha celebrat registrar "xifres rècord una altra vegada" i superar per segon mes consecutiu a Madrid, amb 26.000 persones més treballant a Catalunya.
"Catalunya té a dia d'avui 3.921.134 persones treballant", ha celebrat, amb un increment respecte al mateix mes de l'any anterior de 77.000 persones, i que suoposa la xifra de la sèrie històrica "més elevada", ha detallat.