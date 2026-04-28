Sàmper assegura que el mercat laboral català "continua generant oportunitats"

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat que el mercat laboral català "continua generant oportunitats" i té capacitat tractora, informa la Conselleria en un comunicat aquest dimarts.
Ha reaccionat d'aquesta manera a la publicació de les dades de l'enquesta de població activa (EPA), que mostra un augment del 24,24% en el nombre de desocupats a Catalunya en el primer trimestre respecte al trimestre anterior, fins als 435.600.
Sàmper ha destacat l'increment de la població activa en un 0,9% respecte al trimestre anterior, que "evidencia que més gent vol treballar a Catalunya", la qual cosa indica que el mercat laboral és dinàmic.
El conseller ha assenyalat que treballen perquè hi hagi "més empreses, més grans, més solvents i amb més beneficis" i que els treballadors siguin partícips d'aquesta riquesa.
El secretari de Treball, Paco Ramos, ha assenyalat que la voluntat del Govern és "atendre les expectatives del mercat laboral" i col·laborar amb les empreses per reforçar l'orientació, la intermediació i la formació.