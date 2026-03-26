Sàmper assegura que els ajuts pel conflicte a l'Iran es poden ampliar tot i que no hi hagi comptes

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dijous que les mesures anticrisi aprovades dimarts pel Govern davant els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà per valor un de 400 milions d'euros es poden ampliar tot i que no hi hagi pressupostos.
"Aquesta és una partida d'emergència i, per tant, és una partida que, si requereix més diners, estaran mobilitzats", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha recordat que, dels 400 milions d'euros, 217 són per a empreses, 154 per incentivar la transició energètica i 30 per a les famílies.
Sobre el tall al túnel de Rubí (Barcelona) que afecta el tràfic de mercaderies, ha expressat que "no ens està preocupant" i ha afirmat que es restablirà de manera immediata.