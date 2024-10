Sàmper assegura que Catalunya "no pot patir energèticament" tenint sol i vent

Moret (Diputació de Barcelona) demana "treballar junts" per impulsar la indústria

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat que Catalunya "no pot patir energèticament com està patint" tenint sol i vent per poder crear energia neta.

Ho ha dit aquest divendres en un acte organitzat per la Diputació de Barcelona i en el qual també han participat el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret.

Sàmper ha explicat que la manca d'energia neta creada a Catalunya provoca que les empreses "pateixin un preu de l'energia superior a altres comunitats autònomes i països, la qual cosa els resta competitivitat".

"Les empreses han de recuperar competitivitat i l'energia és un element en el qual actualment n'està perdent molta", ha lamentat el conseller.

Per això, ha assegurat que el Govern farà "una aposta important" per l'energia eòlica i l'energia fotovoltaica.

POTENCIAR LA INDÚSTRIA

Sàmper ha subratllat que el Govern té "molt clar" que ha de potenciar la indústria, per la qual farà una aposta per impulsar-la a Catalunya.

Ha recordat la intenció de redactar un nou Pacte Nacional per a la Indústria, ja que l'actual acaba el 2025, i ha assenyalat que "ha funcionat molt bé".

"En farem un de nou amb mirada llarga per reproduir els èxits del primer i fer-ho amb una visió 4.0", ha dit i ha afegit la importància de la coordinació entre totes les administracions per aconseguir-ho.

MORET

Moret ha demanat "treballar junts" per poder impulsar els polígons industrials, i fer-ho amb una mirada, textualment, integral, integrada i integradora.

Ha subratllat la necessitat de teixir aliances públic-privades i relacions institucionals, ja que recuperar la indústria "és un compromís que ha d'interpel·lar tothom".

La presidenta de la Diputació ha detallat que a la província de Barcelona hi ha 900 polígons industrials i ha recordat que, des del 2006, la Diputació ha invertit 75 milions d'euros a actualitzar i modernitzar aquestes infraestructures.