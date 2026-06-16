Sàmper aspira a recuperar l'F1 a temps complet a Catalunya: "És una possibilitat"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat i president del Circuit de Barcelona-Catalunya, Miquel Sàmper, ha manifestat aquest dimarts que aspiren a recuperar la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 a temps complet, i no de manera intercalada, a Catalunya: "És una possibilitat".
En una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha assegurat que no han deixat de negociar i que té una relació fluïda amb els organitzadors de l'F1: "Pel que ja estem pensant en com remodelar les negociacions amb ells de cara a possibles futurs contractes. Per descomptat que sí".
No obstant això, ha considerat un "autèntic èxit" que hagin acordat la renovació de l'acord que garanteix la presència de la competició a Barcelona fins al 2032 tenint en compte que hi ha els mateixos grans premis però molts més països que optaven a voler-los organitzar.
"Imola, per exemple, un circuit dels més famosos i tradicionals, s'ha quedat fora. El Gran Premi dels Països Baixos s'ha quedat fora. I nosaltres no", ha subratllat.
Segons Sàmper, els mateixos corredors afirmen que és un dels millors circuits que hi ha, per la qual cosa reivindicaran aquestes capacitats perquè posteriors negociacions els permetin "recuperar uns escenaris que siguin els més positius per al circuit".
També ha explicat que posen el circuit a disposició per suplir les possibles carències que pugui tenir l'organització de l'F1, després de recordar el Gran Premi solidari que van organitzar l'any passat per la dana de València.
Sobre que Barcelona aculli el Gran Départ del Tour de França d'aquest any, ha demanat veure la part positiva de tot això perquè "és una cosa importantíssima" i aparcar les crítiques o tensions que pugui generar.
"Tenim una tendència a veure la part negativa de les coses. Gaudim que hem tingut l'estada del Papa aquí, fins i tot (Isabel Díaz) Ayuso va dir que era envejable l'organització de Catalunya. Gaudim del Gran Départ", ha reclamat Sàmper, que creu que aquests esdeveniments posen a Catalunya en el mapa.
PACTE NACIONAL PER LA INDÚSTRIA
Després d'haver signat el Pacte Nacional per la Indústria amb sindicats i patronals, ha defensat la potència industrial de Catalunya malgrat advertir de la "transformació" que està patint el mercat laboral davant els expedients de regulació d'ocupació (ERO) que acumula el sector.
"Estem immersos en una autèntica revolució industrial i tecnològica", ha sostingut el conseller, que ha assenyalat la incidència que estan tenint els processos d'automatització i la IA.
GIGAFACTORIA
Precisament, el Consell de Ministres preveu aprovar aquest dimarts la constitució de la societat mercantil encarregada de desenvolupar i gestionar la gigafactoria europea d'intel·ligència artificial (IA) que Espanya aspira a albergar a Móra la Nova (Tarragona).
"És una aposta estratègica de país", ha recalcat Sàmper, després de recordar que és una zona en el seu moment afectada pel tancament de l'empresa química Ercros a Flix (Tarragona) i per l'hipotètic tancament de les centrals nuclears.
Per això, ha defensat la importància de generar-hi un ecosistema interessant i atractiu perquè les persones tinguin feines de qualitat: "És la gigafactoria i tot el que generarà al seu voltant".