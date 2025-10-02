Sàmper anuncia una unitat perquè el SOC pugui captar més ofertes de feina de les empreses

La unitat aspira a contactar amb 30.000 companyies a l'any
BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciat una unitat per incrementar el contacte entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i les empreses i així captar més ofertes d'ocupació.
La mesura s'inscriu dins el projecte de millora de la intermediació per part del SOC, que es desenvoluparà en diferents etapes, informa aquest dijous la Generalitat en un comunicat.
Primer les mesures intensificaran la captació d'ofertes i optimitzaran els processos d'intermediació laboral contactant amb les empreses, per la qual cosa 25 de les 70 oficines que integren la xarxa del SOC incorporaran fins a 50 tècnics professionals.
Sàmper ha defensat que l'objectiu del nou servei és potenciar el paper del SOC com a "instrument clau per fer d'intermediari entre les empreses que necessiten mà d'obra i les persones demandants d'ocupació".
ENTREVISTES PERSONALS
La previsió és que aquesta unitat contacti amb unes 30.000 companyies a l'any per conèixer les seves necessitats d'ocupació i donar suport als inscrits a les Oficines de Treball.
En paral·lel a aquest contacte més estret amb les empreses, l'estratègia per incrementar la intermediació laboral inclou un pla d'entrevistes als demandants d'ocupació per millorar l'acompanyament.