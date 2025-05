Sàmper anuncia préstecs per 63,2 milions per modernitzar establiments turístics

Se'n poden beneficiar locals hotelers, de turisme rural, apartaments turístics i càmpings

El conseller d'Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciat aquest dissabte una nova línia de préstecs de 63,2 milions d'euros per finançar projectes de millora i modernització d'establiments turístics.

Els préstecs, dins del Pla Catalunya Lidera, es dirigeixen a establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural amb seu a Catalunya, informa el Govern en un comunicat.

L'Institut Català de Finances (ICF, de la Conselleria d'Economia) aportarà els 63,2 milions, mentre que la Direcció General de Turisme (Conselleria d'Empresa) destinarà vuit milions de l'impost sobre estades en establiments turístics per bonificar els interessos del préstec.

Durant una visita a Cardona (Barcelona), Sàmper ha destacat la col·laboració entre les dues conselleries "per afavorir el model de prosperitat compartida" entre ciutadans i territoris, i ha defensat que sector estratègic rebi recursos per millorar la qualitat i la sostenibilitat.

Servirà per a actuacions diverses, com ara obres o instal·lacions per millorar l'accessibilitat a l'establiment; reformar, millorar o ampliar les instal·lacions o serveis, i qualsevol despesa per millorar la qualitat de serveis o estades; millorar l'eficiència energètica i la gestió de l'aigua de l'establiment; i projectes d'investigació, desenvolupament i innovació que s'apliquin als establiments.

DE 60.000 EUROS A QUATRE MILIONS

Els préstecs aniran de 60.000 euros a quatre milions i es podrà finançar el 100% de les actuacions.

Els establiments que hi vulguin optar han d'estar inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya, tenir seu operativa a Catalunya i una antiguitat mínima de dos anys.

Podran demanar el préstec a un màxim de deu anys amb possibilitat d'una carència de fins a dos anys, i el préstec estarà disponible des de la setmana vinent fins que es concedeixi l'import global.

És la primera línia de crèdits engegada per la Conselleria d'Empresa i l'ICF per impulsar millores de competitivitat de les empreses dins del Pla Catalunya Lidera, encara que des del 2019 s'han donat crèdits al sector per un total de 135,2 milions i el Govern ha dedicat disset milions a interessos subvencionats.