Sàmper anuncia 4.400 milions d'inversió en el Pacte Nacional per a la Indústria fins al 2030

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciat aquest dijous que el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) del període 2026-2030 comptarà amb una inversió pública d'uns 4.400 milions d'euros.
"La indústria ha canviat i les polítiques industrials, per tant, s'han d'adaptar a aquests canvis", ha dit en una comissió al Parlament.
El conseller ha defensat que aquest primer text del PNI ha estat elaborat de manera conjunta amb els agents socials, i que recollirà les propostes que traslladin els partits.
Ara com ara, el pacte compta amb 166 mesures centrades en cinc àmbits: la sostenibilitat i l'energia, l'ocupació de qualitat, la innovació i la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial i la simplificació de la burocràcia.
Sàmper ha detallat algunes de les mesures, com una línia de finançament a projectes d'adaptació al canvi climàtic o l'orientació de la formació professional del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) a les necessitats de la indústria catalana.