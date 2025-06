Sàmper anuncia 11,5 milions en ajuts per a la sostenibilitat d'allotjaments turístics

GIRONA 14 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciat que el Govern ha destinat més d'11,5 milions d'euros del fons Next Generation EU a una nova convocatòria de subvencions per a la sostenibilitat dels allotjaments turístics en projectes que millorin el seu estalvi energètic i economia circular.

En una visita a la Ciutadella de Roses (Girona), ha explicat que aquests ajuts permetran facilitar la transició dels allotjaments cap a un "model turístic més eficient i sostenible", informa aquest dissabte la Conselleria en un comunicat.

El període per sol·licitar-les està obert fins al 31 de juliol i se subvencionarà d'un 25% a un 70% del cost de les actuacions, que s'hauran de fer en sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Els ajuts es dirigeixen exclusivament a establiments hotelers, càmpings, establiments de turisme rural, apartaments turístics i albergs de joventut de titularitat privada que estiguin subjectes a l'impost sobre les estades turístiques.

La convocatòria d'aquest any subvenciona actuacions com la substitució d'equips a favor d'aparells més eficients, la instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum, i la reutilització i reciclatge dels residus, entre d'altres.