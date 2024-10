Sàmper analitza amb més de 20 empreses tecnològiques els reptes de futur i vies de col·laboració

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, s'ha reunit aquest divendres amb més de 20 empreses del sector tecnològic amb seu a Catalunya per analitzar conjuntament les seves "necessitats, reptes i oportunitats de futur", informa el departament en un comunicat.

Aquesta trobada s'emmarca en l'estratègia del Govern "per enfortir el teixit empresarial i potenciar Catalunya com un referent tecnològic al sud d'Europa".

L'objectiu de la sessió ha estat identificar els principals reptes del sector i escoltar les demandes de les empreses amb la finalitat d'acordar línies de col·laboració, ja que el sector TIC a Catalunya, que ocupa un 3,8% de la població activa amb un total de 145.100 professionals, està "en ple creixement".

En la reunió, Sàmper ha destacat el paper d'aquest sector en l'economia catalana, que ha qualificat com "fort, dinàmic i s'ha consolidat com un punt de referència al sud d'Europa, no només en start-ups, sinó també en àmbits com el biomèdic i els videojocs", després de destacar la seva capacitat d'atreure inversions i talent.

La trobada ha comptat amb la presència de representants d'empreses del sector com TT-Systems, Cisco, Indra, Atos, Aws, Capgemini, DXC Technology, Eviden, Fujitsu, Google, Hewlett Packard, Ayesa, IBM, Inetum, Kyndryl, NTT Data, Masorange, Salesforce, Seidor, SopraSteria, Vodafone i directius del Cercle Tecnològic.