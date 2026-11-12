Sàmper agraeix a Repsol el seu projecte a Tarragona, que qualifica de "política social importantíssima"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha qualificat de "política social importantíssima" la inversió de Repsol de 400 milions a Tarragona, la més gran en hidrogen renovable, perquè suposarà la creació d'uns mil llocs de feina.
Repsol, en col·laboració amb Enagás Renovable (societat participada majoritàriament per Hy24), ha anunciat aquest dijous que desenvoluparà a Tarragona el seu tercer gran electrolitzador, de 150 MW, amb una inversió d'uns 400 milions d'euros.
En unes declaracions als mitjans, Sàmper ha destacat "el compromís" de Repsol-Enagás i de la Generalitat amb la sostenibilitat, ja que es podran generar 22.000 tones d'hidrogen renovable, la qual cosa suposarà un estalvi de 250.000 tones d'emissions de CO2, a més de l'impuls que el projecte suposa per a la indústria catalana.