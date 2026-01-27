Sàmper afirma que va parlar amb Yolanda Díaz sobre "les conseqüències" dels talls de Rodalies

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmat que va parlar amb la vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, sobre l'"abast de les conseqüències" dels talls i incidències a la xarxa de Rodalies durant l'última setmana.
Ho ha dit en resposta a una interpel·lació en el ple del Parlament per part del portaveu adjunt d'ERC, Jordi Albert, sobre la seguretat i la salut laboral, en la qual ha preguntat al conseller per l'acció del seu departament sobre la situació de Rodalies.
Sàmper ha defensat que va mantenir trucades amb els sindicats i patronals després de l'accident de l'R4 dimarts passat a Gelida (Barcelona) en les quals es "va pactar" la recomanació de fer teletreball.
Ha explicat que les trucades es van fer dimecres passat a les 7 del matí i que va tornar aquell mateix dia de Madrid, on participava en la Fira Internacional de Turisme (Fitur).
"Vostè no em pot demanar que si jo era a Madrid abans que passés el malaurat accident pogués arribar aquí en qüestió de minuts perquè era impossible. Però insisteixo, a les 7 del matí trucades als quatre agents socials i econòmics. Aquesta és la realitat", ha exposat.
A més, ha dit que la directora general de relacions laborals, Núria Gilgado, va explicar el contingut de l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors que diu "que quan els treballadors tinguin una dificultat o impediment per arribar a la feina, amb independència de quin sigui el motiu que ho verifiqui, tindran dret a un permís retribuït".