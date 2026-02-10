Sàmper afirma que li preocupa l'absentisme laboral, però demana "separar-ho" de les baixes laborals

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmat aquest dimarts que l'absentisme laboral és un fenomen que li preocupa i sobre el qual hauran de treballar, però ha demanat "separar-ho" de les baixes laborals, en resposta a una pregunta de la diputada del PP Àngels Esteller en el Parlament aquest dimarts.
"Ens preocupa exactament igual a vostès que a nosaltres. Però m'agradaria introduir un element que mai diem. L'absentisme hauríem de separar-ho del que és una baixa. Les persones treballadores que tenen una malaltia, òbviament tenen un dret, recollit en l'Estatut dels Treballadors i en molts altres llocs, per poder emmalaltir", ha dit Sàmper.
Ha sostingut que a vegades el discurs que predomina al carrer sobre aquest tema està molt allunyat de la realitat, i que des de la seva conselleria volen impulsar que els departaments de recursos humans de les empreses tinguin "la capacitat de començar a diferenciar" les baixes de l'absentisme.
"Sobre l'absentisme entès com a persones que no van a treballar per no anar a treballar, parlem, perquè fa mal, evidentment, a la nostra indústria i a la nostra economia, però diferenciem-ho de les persones que tenen el dret, evidentment, a posar-se malalts", ha valorat Sàmper.
REDUIR LA BUROCRÀCIA
A més, ha coincidit amb Esteller que l'excés de burocràcia perjudica les empreses catalanes: "La burocràcia és un impost, perquè és una càrrega, perquè és una llosa, diria jo. És una llosa que hem de ser capaces de millorar, perquè també això ens resta competitivitat".
Ha afirmat que des del Govern estan fent passos per a la reducció de la burocràcia, però que no es pot fer en poc temps i que es fa "en el marc d'una Europa molt reguladora, d'una Espanya molt reguladora i d'una Catalunya que, efectivament, és molt reguladora".