Sàmper afirma que intentaran "posar-ho difícil" perquè l'MWC no deixi Barcelona

El conseller destaca la IA com una revolució en el món econòmic
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha agraït que el Mobile World Congress (MWC) hagi organitzat durant 20 anys la fira a Barcelona: "Intentarem posar-ho difícil perquè no es plantegi deixar Catalunya i Barcelona".
Ho ha dit aquest dilluns amb la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, durant la presentació de l'estand de la Generalitat en l'MWC, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fins a dijous, i que en aquesta edició compleix 20 anys a la capital catalana.
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
Sàmper ha fet un esment específic a la intel·ligència artificial, que ha qualificat d'autèntica revolució en el món econòmic: "Si totes les revolucions han sumat, i fins i tot multiplicat, aquesta va molt més allà", ha augurat.
Arran d'aquesta situació, el conseller ha destacat que el paper de les administracions ha de ser el de trobar un "punt d'equilibri" i els límits perquè la IA beneficiï la vida de les persones, el medi ambient, la salut i la igualtat.
Sàmper també ha fet referència a l'Estratègia Catalunya d'intel·ligència artificial fins al 2030, un pla amb una inversió prevista de 1.000 milions d'euros fins al 2030 per impulsar l'ús de la IA entre les empreses catalanes amb un "rendiment ètic i moral".
BRETXA DE GÈNERE
Menor ha acudit juntament amb Sàmper a la presentació oficial de l'estand del Govern, com una "manifestació d'intencions que el govern de la Generalitat és un govern feminista i que creu en la igualtat real de les dones", ha defensat la consellera.
Durant la presentació, Menor ha destacat diferents xifres: en el marc de l'MWC i el sector digital, la consellera ha xifrat que en l'última edició la presència de les dones es va situar en un 25%, mentre que en el sector universitari, un 25% de les matriculacions dins el sector són dones, i fins a un 9% en el de la formació professional.
"Hem de millorar aquestes xifres, sobretot perquè les dones som el 51% de la població i, per tant, el 51% del talent disponible. I en un sector que ha manifestat tenir necessitats de fitxar talent, amb 9.000 vacants, crec que tenim la responsabilitat de mobilitzar tot el talent disponible", ha afirmat Menor.