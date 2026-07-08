Sàmper afirma que el Govern aposta per un model turístic en el qual el resident sigui "el centre"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmat que el Govern aposta per un model turístic en el qual el resident sigui "el centre" i amb unes pautes basades en l'interès general.
Ho ha dit en resposta a una interpel·lació de la diputada de la CUP Laure Vega sobre la política turística durant el ple del Parlament aquest dimecres, en què Sàmper ha assegurat que Catalunya té un "model propi" de turisme que reforça el comerç local, protegeix el patrimoni, ajuda a finançar serveis públics i preserva la identitat.
Ha defensat que l'interès general és el que marca les regles i que el Govern fa polítiques "per a tot el país, no només per a la capital", la qual cosa, assegura, està donant resultats perquè les destinacions d'interior han crescut un 11%.
El conseller ha defensat que "el turisme només té sentit si retorna al país més del que el país pot oferir" i ha dit que les dades indiquen que aquest retorn econòmic avui és superior que fa un any, amb una despesa mitjana per viatge que ha passat de 1.053 euros el març del 2025 a 1.261 el març del 2026 i una despesa mitjana diària gairebé un 13% superior.
En aquest sentit, com a exemple d'aquest retorn, ha explicat que "en aquests dies" les direccions generals de Turisme i Comerç formalitzaran un acord per reforçar el comerç local amb ingressos de l'impost sobre les estades turístiques.
D'altra banda, ha demanat no plantejar un "fals dilema" entre indústria i turisme i ha dit que la fortalesa passa per tenir una economia diversificada amb una indústria potent i un model turístic que contribueixi al progrés.