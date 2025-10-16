Sàmper afirma que el creixement del PIB no és possible sense els inspectors de treball

Freixas (Inspecció de Treball) anuncia que l'any que ve es publica una convocatòria de beques
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dijous que fites com el creixement d'un 3,6% del PIB a Catalunya el 2024 no seria possible sense la tasca d'Inspecció de Treball, el dia que fa 15 anys del traspàs de les competències inspectores al territori.
Ho ha dit aquest dijous al Palau de Pedralbes de Barcelona, durant la inauguració de la XV Jornada d'Inspecció de Treball, amb el títol 'Per la justícia sociolaboral', en què ha lamentat que la inspecció laboral està "poc reconeguda" i ha instat a millorar-ne la imatge.
"El nostre creixement del 3,6% del PIB el 2024 no és possible si no es respecten els drets laborals. No creixerem com volem si no treballem la part social", ha explicat Sàmper.
A parer seu, les competències inspectores graviten sobre aspectes clau en el món laboral, com els drets fonamentals, i en aquest sentit ha destacat la necessitat d'"anar amb compte amb els índexs de sinistralitat laboral".
També ha subratllat que la institució ha d'afrontar una transformació d'acord amb els canvis que s'estan produint: "El món actual canvia a una velocitat a la qual no estem acostumats: abans podies dissenyar la teva resposta als canvis, i ara ens hi hem d'adaptar", ha dit.
OPOSICIONS
Durant l'acte, la directora d'Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas, ha apuntat que un dels objectius de la institució de cara al futur és "captar i retenir talent", una fita per a la qual insta a acudir a les universitats per donar a conèixer la seva tasca i les oportunitats laborals que ofereix.
Ha aprofitat l'ocasió per anunciar que l'any que ve es publicarà una convocatòria de beques per "estabilitzar la plantilla d'Inspecció de Treball progressivament".